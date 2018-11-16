На пост глави автокефальної церкви претендує митрополит УПЦ МП - РосЗМІ

Митрополит Вінницький і Барський Симеон, який зустрічався з президентом України Петром Порошенком як представник ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, вважається кандидатом на пост предстоятеля єдиної автокефальної церкви.

Про це повідомляє російське видання "Новая газета".

Відзначається, що 13 листопада на зустріч з Порошенком в "Українському домі" прийшли всього три ієрархи УПЦ МП - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) та архієпископ Новокаховський і Генічеський Філарет (Звєрєв).

"Перший з них мало не офіційно вважається кандидатом на пост предстоятеля єдиної автокефальної Церкви України, яку створює в країні Константинопольський патріархат", - пише видання.

"Другий - головним ідеологом "канонічної автокефалії" України в надрах Московського патріархату, а третій - спостерігачем від предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія (Березовського), що не дозволив решті єпископату зустрітися з президентом", - повідомляють журналісти.

За непідтвердженими даними видання, митрополит Симеон (Шостацький) представив президенту довіреності більш ніж 10 єпископів УПЦ МП, які передали свої голоси Симеону на об'єднавчому Соборі 22 листопада.

Автори публікації відзначають, що ці дані не позбавлені підстав, про що свідчить роздратована реакція юридичного відділу УПЦ МП, де попереджалося, що "Собор єпископів УПЦ не доручав жодному єпископу брати участь і представляти УПЦ на будь-яких соборах".

При цьому уточнюється, що за рішенням Константинопольського патріархату, єпископи зберуться на об'єднавчий Собор не в якості представників своїх юрисдикцій, а в індивідуальному порядку: кожен єпископ представлятиме лише себе і свою паству.

За даними видання, керівництво Московського патріархату проявило воістину єзуїтську хитрість, щоб зірвати зустріч з українським президентом.

Зокрема зазначається, що архієреям були розіслані запрошення, проте вказали місцем зустрічі не "Український дім", а Києво-Печерську лавру, і повідомлення про справжнє місце зустрічі застало багатьох вже в дорозі.

"У будь-якому випадку, ті з них, хто щиро хотів поставити Порошенку свої питання, вважали за потрібне спочатку зібратися в лаврі і обговорити ситуацію зі своїми побратимами", - констатували у виданні.

Також повідомляється, що Онуфрій заявив Порошенку, що зустріч повинна пройти на церковній території, хоча лавра, за українськими законами, до такої не відноситься.

Автори публікації запевняють, що таку зухвалість по відношенню до власного президента вони наважуються проявляти тільки тому, що реально бояться президента сусідньої держави (РФ - ред), який довгі роки був головним політичним спонсором структур Московського патріархату в Україні.

Раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон, єдиний із 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату, який не підписав постанову Собору про не підтримку томосу, розповів, що деякі архієреї "вмовляли" його підписати документ.

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.