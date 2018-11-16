Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который встречался с президентом Украины Петром Порошенком как представитель иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, считается кандидатом на пост предстоятеля единой автокефальной церкви.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета".

Отмечается, что 13 ноября на встречу с Порошенко в "Украинском доме" пришли всего три иерарха УПЦ МП - митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев).

"Первый из них чуть ли не официально считается кандидатом на пост предстоятеля единой автокефальной Церкви Украины, которую создает в стране Константинопольский патриархат", - пишет издание.

"Второй — главным идеологом "канонической автокефалии" Украины в недрах Московского патриархата, а третий — соглядатаем от предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия (Березовского), не позволившего остальному епископату встретиться с президентом", - сообщают журналисты.

По неподтвержденным данным издания, митрополит Симеон (Шостацкий) представил президенту доверенности более чем 10 епископов УПЦ МП, которые передали свои голоса Симеону на объединительном Соборе 22 ноября.

Авторы публикации отмечают, что эти данные не лишены оснований, о чем свидетельствует раздраженная реакция Юридического отдела УПЦ МП, где подчеркивалось, что "Собор епископов УПЦ не поручал ни одному епископу участвовать и представлять УПЦ на любых соборах"

При этом уточняется, что по решению Константинопольского патриархата, епископы соберутся на объединительный Собор не в качестве представителей своих юрисдикций, а в индивидуальном качестве: каждый епископ будет представлять только себя и свою паству.

По данным издания, руководство Московского патриархата проявило поистине иезуитскую хитрость, чтобы сорвать встречу с украинским президентом.

В частности отмечается, что архиереям были разосланы приглашения, однако указали местом встречи не "Украинский дом", а Киево-печерскую лавру, и сообщение о настоящем месте встречи застало многих в пути.

"В любом случае, те из них, кто искренне хотел задать Порошенко свои вопросы, считали нужным сначала собраться в лавре и обсудить ситуацию со своими собратьями", - констатировали в издании.

Также сообщается, что Онуфрий заявил Порошенко, что встреча должна пройти на церковной территории, хотя лавра, по украинским законам, к таковой не относится.

Авторы публикации уверяют, что такую дерзость в отношении собственного президента они решаются проявлять только потому, что реально боятся президента соседнего государства (РФ - ред), который долгие годы являлся главным политическим спонсором структур Московского патриархата в Украине.

Ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление Собора о не поддержке томоса, рассказал, что некоторые архиереи "уговаривали" его подписать документ.

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

По данным СМИ, митрополит Винницкий и Барский Симеон был единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, который не подписал принятое постановление.