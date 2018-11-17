Інтерпол може очолити росіянин - FT

Після відставки глави Інтерполу Мен Хунвея на його місце претендують два кандидати, один з яких - віце-президент відомства, екс-глава Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук.

Про це пише видання Financial Times.

Другий кандидат - виконуючий обов'язки голови Ітерполу Кім Чон Ян з Південної Кореї.

Нового главу Інтерполу оберуть 21 листопада на засіданні в Дубаї.

Як зазначає FT, виконавчий директор британської організації із захисту прав Fair Trials Яго Рассел напередодні написав листа генеральному секретареві Інтерполу Юргену Штоку щодо кандидатів.

"Буде недоцільно, якщо країна, в якій зафіксовано порушення правил Інтерполу (наприклад, часте використання своїх систем для поширення повідомлень з політичними мотивами), отримає провідний статус у ключовій наглядовій установі", – йдеться у листі Рассела.

На початку жовтня 2018 року президент Інтерполу Мен Хунвей подав у відставку. У китайському антикорупційному відомстві заявили, що Хунвей "підозрюється у порушенні закону". Про конкретні підозри стосовно голови Інтерполу не повідомлялося.

"Укрінформ"