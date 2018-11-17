Интерпол может возглавить россиянин - FT

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Суббота, 17 ноября 2018, 12:31

После отставки главы Интерпола Мэна Хунвея на его место претендуют два кандидата, один из которых - вице-президент ведомства, экс-глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук.

Об этом пишет издание Financial Times.

Второй кандидат - исполняющий обязанности председателя Итерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.

Нового главу Интерпола изберут 21 ноября на заседании в Дубае.

 

Как отмечает FT, исполнительный директор британской организации по защите прав Fair Trials Яго Рассел накануне написал письмо генсеку Интерпола Юргену Штоку относительно кандидатов.

"Будет нецелесообразно, если страна, в которой зафиксировано нарушение правил Интерпола (например, частое использование своих систем для распространения сообщений с политическими мотивами), получит ведущий статус в ключевом надзорном учреждении", - говорится в письме Рассела.

В начале октября 2018 г. президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. В китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что Хунвэй "подозревается в нарушении закона". О  конкретных подозрениях в отношении главы Интерпола не сообщалось.

"Укринформ"

Темы: Интерпол Росcия
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