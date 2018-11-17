Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Интерпол может возглавить россиянин - FT

Суббота, 17 ноября 2018, 11:31
Интерпол может возглавить россиянин - FT

После отставки главы Интерпола Мэна Хунвея на его место претендуют два кандидата, один из которых - вице-президент ведомства, экс-глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук.

Об этом пишет издание Financial Times.

Второй кандидат - исполняющий обязанности председателя Итерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.

Нового главу Интерпола изберут 21 ноября на заседании в Дубае.

 

Как отмечает FT, исполнительный директор британской организации по защите прав Fair Trials Яго Рассел накануне написал письмо генсеку Интерпола Юргену Штоку относительно кандидатов.

"Будет нецелесообразно, если страна, в которой зафиксировано нарушение правил Интерпола (например, частое использование своих систем для распространения сообщений с политическими мотивами), получит ведущий статус в ключевом надзорном учреждении", - говорится в письме Рассела.

В начале октября 2018 г. президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. В китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что Хунвэй "подозревается в нарушении закона". О  конкретных подозрениях в отношении главы Интерпола не сообщалось.

"Укринформ"

Темы: ИнтерполРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Интерпол
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: