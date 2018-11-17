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Полторак прокоментував погрози РФ перекрити Азовське море

Субота, 17 листопада 2018, 23:47

Україна буде відповідно реагувати на загрози з боку Росії не лише в Азовському, а й в Чорному морях.

Так на погрози Росії закрити Азовське море відреагував міністр оборони Степан Полторак, інформує "5 канал".

"Погрози ми такі чули неодноразово і це було пов'язано не тільки з Азовським морем, а і з погрозами дійти до Києва за дві години, з погрозою знищити наші великі міста, у тому числі і столицю. Я думаю, що нам потрібно робити висновки. Заходи приймаємо і готуємось реагувати, якщо це буде, відповідно до наших завдань, наших стратегій", – наголосив міністр оборони України.

Водночас, представник президента у Верховній раді Ірина Луценко раніше заявила, в разі закриття Росією Азовського моря Україна судитиметься з Федерацією у міжнародних судах. Кримінальні провадження розпочнуть і в Україні. Вони стосуватимуться, осіб, які будуть причетні до таких дій.

Нагадаємо, у російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам. При цьому у Кремлі вважають законними перевірки російськими прикордонниками українських суден в Азовському морі.

Теми: Азовське мореПолторакМіноборониРосія
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