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Полторак прокомментировал угрозы РФ перекрыть Азовское море

Суббота, 17 ноября 2018, 23:47

Украина будет соответственно реагировать на угрозы со стороны России не только в Азовском, но и в Черном морях.

Так на угрозы России закрыть Азовское море отреагировал министр обороны Степан Полторак, информирует "5 канал".

"Угрозы мы такие слышали неоднократно и это связано не только с Азовским морем, а также с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу. Я думаю, что нам нужно делать выводы . Мероприятия принимаем и готовимся реагировать, если это будет, в соответствии с нашими задачами, нашими стратегиями ", - подчеркнул министр обороны Украины.

В то же время, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко ранее заявила, что в случае закрытия Россией Азовского моря Украина будет судиться с Федерацией в международных судах. Уголовные производства начнут и в Украине. Они будут касаться, лиц, которые будут причастны к таким действиям.

Напомним, в российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море для украинских суден. При этом в Кремле считают законными проверки российскими пограничниками украинских судов в Азовском море.

Темы: Азовское мореПолторакМинобороныРосcия
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