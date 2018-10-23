Янукович хоче брати участь у суді, але з одною умовою – адвокат

Екс-президент Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді, просить Оболонський райсуд Києва забезпечити його участь у судових дебатах шляхом відеоконференцзвязку і з адвокатом.

Про це заявив його адвокат Олександр Горошинський на засіданні 23 жовтня після зустрічі зі своїм підзахисним у Росії 19 жовтня.

"Клієнт письмово повідомив суд, що він бажає приймати участь у засіданні шляхом відеоконференцзв'язку, однак з урахування…з можливою правовою допомогою захисника, який має перебувати з Віктором Януковичем", - сказав адвокат.

Горошинський додав, що, згідно з законодавством Росії, для того, щоб він міг на її території надавати правову допомогу Януковичу, він має пройти відповідну процедуру.

"А саме зареєструватися в реєстрі іноземних адвокатів, і лише за таких умов адвокат може надавати допомогу клієнту", - пояснив захисник.

Він додав, що відповідний пакет документів для реєстрації як іноземного адвоката він подав до російського Мінюсту 18 жовтня, і що наразі "процедура по внесенню у реєстр триває".

У зв’язку з цим Горошинський просив відкласти розгляд провадження про державну зраду Януковича до моменту проходження відповідної реєстрації його як іноземного адвоката в Росії.

Адвокат уточнив, що розгляд документів зазвичай триває 1 місяць.

Прокурори на це відповіли, що два попередні адвокати Януковича – Віталій Сердюк та Ігор Федоренко – вже мають дозволи на здійснення адвокатської діяльності у Росії.

Але Горошинський нагадав, що вони вже не є адвокатами екс-президента.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко відзначив, що суд надасть Горошинському "розумний строк для реєстрації, але якщо така реєстрація не відбудеться, то інтереси Віктора Януковича в суді під час відеоконференцзв'язку можуть захищати адвокати Сердюк і Федоренко".

Горошинський просив суд уточнити, скільки становитиме "розумний термін", на що Дев'ятко сказав:

"Яким чином суд може говорити про строки, якщо ви ніяк не можете завершити судові дебати? Це ваше право, і суд не буде його обмежувати".

Після цього Горошинський поїхав на інше засідання в інший суд. А Дев'ятко переніс розгляд справи про державну зраду на 24 жовтня. Засідання триватиме 1 годину, з 9:00 до 10:00.

Нагадаємо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича мав перейти до стадії судових дебатів 30 липня.

31 липня адвокати Януковича заявили про відвід суддям і прокурорам і покинули судове засідання.

Тому суд вирішив надати Януковичу державного захисника. Крім того, обвинувачений найняв ще одного адвоката (Байдика), щоб посилити команду своїх захисників.

Промова Байдика у дебатах почалась 13 вересня і тривала понад 30 годин.

5 жовтня стало відомо, що Байдик захворів і пішов на лікарняний, тому виступати почав Горошинський.

Крім того український суд чекає Януковича з останнім словом до кінця жовтня.