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Суд закінчив дебати у справі про держзраду Януковича

Вівторок, 30 жовтня 2018, 10:49

Стадія дебатів у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича закінчена.

Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Суддя перервав дебати адвоката Олександра Байдика, сказавши, що він озвучував свою промову 9 судових днів, повторював виступ свого колеги Олександра Горошинського і не реагував на зауваження судді щодо повторення виступу.

"Судові дебати закінчені", - сказав він.

Дев'ятко також запитав, чи сторони хочуть перейти до дебатів у вигляді реплік.

Прокурори відмовились від реплік, вказавши, що в цьому немає необхідності, бо свою позицію вони озвучили, і провина обвинуваченого доведена.

Захисники Януковича заявили, що вимагають продовження дебатів і хочуть "репліки на відсутність реплік".

Вони наголошували, що мають право зачитувати одні і ті ж свідчення по декілька разів.  

На це суддя Дев'ятко сказав, що адвокати мають право оскаржувати рішення суду.

"Ви, захисник Байдик, виступали 9 судових днів у судових дебатах. Суд вам ніяк не заважав. Однак ви не реагували на зауваження суду, тому суд ухвалив відповідне рішення. Якщо ви з ним не згодні – зазначте те в апеляційній скарзі", - сказав суддя.

Він додав, що суд в цьому процесі нікуди не поспішав і нагадав, що судові дебати тривають уже 3 місяці.  

Після цього суддя Дев'ятко запропонував вирішити питання про останнє слово екс-президента у суді.

Нагадаємо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України. 

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича мав перейти до стадії судових дебатів 30 липня.

31 липня адвокати Януковича заявили про відвід суддям і прокурорам і покинули судове засідання.

Тому суд вирішив надати Януковичу державного захисника. Крім того, обвинувачений найняв ще одного адвоката (Байдика), щоб посилити команду своїх захисників.

Промова Байдика у дебатах почалась 13 вересня і тривала понад 30 годин.

5 жовтня стало відомо, що Байдик захворів і пішов на лікарняний, тому виступати почав Горошинський.

Раніше український суд чекав Януковича з останнім словом до кінця жовтня.

Екс-президент просив суд забезпечити його участь у судових дебатах шляхом відеоконференцзвязку і з адвокатом, для реєстрації якого як іноземного адвоката в Росії треба 1 місяць.   

 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судсправа про держзрадуЯнукович
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