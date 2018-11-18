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МЗС: Прояви нетерпимості й насильства неприпустимі

Неділя, 18 листопада 2018, 21:19
Катерина Зеленко

МЗС України вважає неприпустимими напади на журналістів, а також будь-які прояви нетерпимості й насильства.

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, коментуючи побиття канадського фотографа праворадикалами в центрі Києва.

"Напади на журналістів, як і будь-які прояви нетерпимості та насильства, вважаємо неприпустимими. Чекаємо на результати розслідування правоохоронними органами", - написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, у неділю в центрі Києві представники праворадикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.

Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.

Посол Канади в Україні Роман Ващук закликав поліцію до ефективної та переконливої відповіді на "кримінальні й ненависницькі дії праворадикалів".

У поліції повідомили, що за фактом нападу на іноземного фотографа в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Українська правда
Теми: МЗСЛГБТ
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