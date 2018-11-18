МИД: Проявления нетерпимости и насилия недопустимы

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 22:19
Катерина Зеленко

МИД Украины считает недопустимыми нападения на журналистов, а также любые проявления нетерпимости и насилия.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко, комментируя избиение канадского фотографа праворадикалами в центре Киева.

"Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результатов расследования правоохранительными органами", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, в воскресенье в центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.

Журналист Кристофер Миллер сообщил, что канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.

Посол Канады в Украине Роман Ващук призвал полицию к эффективному и убедительному ответу на "криминальные и ненавистнические действия праворадикалов".

В полиции сообщили, что по факту нападения на иностранного фотографа в центре Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: МИД ЛГБТ
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