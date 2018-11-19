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ЗСУ не забороняли допускати капеланів УПЦ МП у військові частини

Понеділок, 19 листопада 2018, 10:13

У Збройних силах України не давали розпорядження не допускати капеланів Української православної церкви Московського патріархату у військові частини.

Про це "Українській правді" повідомили у відповіді на інформаційних запит в генуправлінні Морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

"Інформація розповсюджена прес-службою даної конфесії не відповідає дійсності та являється маніпулятивною", - йдеться у відповіді.

Зокрема, у військовому відомстві стверджують, що задоволення релігійних потреб військовослужбовців "передбачає принцип рівності усіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед законом".

Однак у ЗСУ уточнили, що для задоволення релігійних потреб особового складу не залучають капеланів, які не здійснювали заходи душпастирської опіки військовослужбовців в районі ООС (АТО).

Також в управлінні повідомили, що рішення про призначення релігійної організації, від якої здійснюватиметься відбір капелана, приймає командир військової частини, відповідно до запитів військовослужбовців, шляхом анонімного опитування.

Зазначається, що жодних інших документів про призначення капеланів у ЗСУ не існує.

8 листопада в УПЦ МП повідомили, що Генштаб ЗСУ навесні 2018 року розпорядився не допускати її капеланів у військові частини.

У церкві заявили, що ЗСУ сформували списки з іменами священиків УПЦ МП, яких названо "учасниками гібридної війни".

Раніше в УПЦ МП заявили, що вважають неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

В грудні 2018 року відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор щодо створення єдиної Української помісної церкви.

Олександр Шумілін, Альона Мазуренко, УП
Теми: церкваЗбройні силиООСАТО
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