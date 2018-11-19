ВСУ не запрещали допускать капелланов УПЦ МП в воинские части

Вооруженные силы Украины не давали распоряжение не допускать капелланов Украинской православной церкви Московского патриархата в воинские части.

Об этом "Украинской правде" сообщили в ответе на информационный запрос в генуправлении Морально-психологического обеспечения ВСУ.

"Информация, распространенная пресс-службой данной конфессии, не соответствует действительности и является манипулятивной", - говорится в ответе.

В частности, в военном ведомстве утверждают, что удовлетворение религиозных потребностей военнослужащих "предусматривает принцип равенства всех религий, вероисповеданий и религиозных организаций перед законом".

Однако в ВСУ уточнили, что для удовлетворения религиозных потребностей личного состава не привлекают капелланов, которые не совершали меры пастырской опеки военнослужащих в районе ООС (АТО).

Также в управлении сообщили, что решение о назначении религиозной организации, от которой будет осуществляться отбор капеллана, принимает командир воинской части, в соответствии с запросами военнослужащих, путем анонимного опроса.

Отмечается, что никаких других документов о назначении капелланов в ВСУ не существует.

8 ноября в УПЦ МП сообщили, что Генштаб ВСУ весной 2018 года распорядился не допускать ее капелланов в воинские части.

В церкви заявили, что ВСУ сформировали списки с именами священников УПЦ МП, которых назвали "участниками гибридной войны".

Ранее в УПЦ МП заявили, что считают невозможным свое участие в объединительном соборе.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

В декабре 2018 года состоится объединительный Архиерейский собор по созданию единой Украинской поместной церкви.