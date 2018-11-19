У Варфоломія повідомили, коли відбудеться Об'єднавчий Собор

Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.

Про це повідомляє сайт Вселенського патріархату.

Зазначається, що Вселенський Патріархат підтверджує своє рішення надати томос про автокефалію Православній церкві в Україні.

"Поки процес підготовки до Священного собору Православної Церкви в Україні триває, конкретна дата буде представлена для затвердження та оголошення Святим та Священним Синодом Вселенського Патріархату в грудні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що засідання Святого і Священного Синоду відбудеться з 27 по 29 листопада.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що післяскасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

13 листопада президент Петро Порошенко зустрівся з представниками УПЦ МП і заявив, що держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церкви.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Після цього Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви і зустрілися з Порошенком, заявили про сильний тиск.