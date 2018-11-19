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Філарет розкаже на соборі, чи готовий очолити церкву

Понеділок, 19 листопада 2018, 11:08

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет вже на Об'єднавчому соборі відповість на пропозицію висунути його кандидатуру на голову УПЦ.

Про це йдеться у заяві Філарета, оприлюдненій у Facebook.

Він подякував єпископату УПЦ КП, який повідомив, що пропонуватиме обрати Філарета предстоятелем єдиної помісної Української Православної Церкви.

"Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на Соборі – я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції", – зазначив голова УПЦ КП.

Він додав, що підставою для відповіді буде "розуміння блага Церкви і відповідальність перед Господом".

"Маючи відповідальність як патріарх Київський і всієї Руси-України, я робив і робитиму все необхідне для того, щоби об‘єднавчий процес був успішно довершений, щоби єдина помісна УПЦ була утверджена, а потім визнана іншими помісними церквами", – наголосив Філарет.

Він підкреслив, що недопустимо, щоби привід змін у церкві недоброзичливці використали для підривання її єдності чи перетворення на знаряддя чужих інтересів, "таке знаряддя, яким, на жаль, є зараз Митрополія Московського Патріархату в Україні".

Раніше Вселенський патріархат повідомив, що Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Українська правда

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Теми: церкваФілареттомос
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