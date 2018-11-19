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Филарет расскажет на соборе, готов ли возглавить церковь

Понедельник, 19 ноября 2018, 11:08

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет уже на Объединительном соборе ответит на предложение выдвинуть его кандидатуру на голову УПЦ.

Об этом говорится в заявлении Филарета, обнародованном в Facebook.

Он поблагодарил епископат УПЦ КП, который сообщил, что будет предлагать выбрать Филарета предстоятелем единой поместной Украинской Православной Церкви.

"Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если она будет объявлена ​​официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", – отметил глава УПЦ КП.

Он добавил, что основанием для ответа будет "понимание блага Церкви и ответственность перед Господом".

"Имея ответственность как патриарх Киевский и всей Руси-Украины, я делал и буду делать все необходимое для того, чтобы объединительный процесс был успешно завершен, чтобы единая поместная УПЦ была утверждена, а затем признана другими поместными церквами", – подчеркнул Филарет.

Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы повод изменений в церкви недоброжелатели использовали для подрыва ее единства или превращения в орудие чужих интересов, "такое орудие, которым, к сожалению, являктся сейчас Митрополия Московского Патриархата в Украине".

Ранее Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года.

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Украинская правда
Темы: церковьФилареттомос
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