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В УПЦ МП розповіли, як покарають архієреїв за участь в об'єднавчому соборі

Понеділок, 19 листопада 2018, 12:45

Українська православна церква Московського патріархату вирішила не брати участі в об'єднавчому соборі, а тих, хто туди піде, – покарає.

Про це заявивши митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ в Facebook.

"Нашою церквою було прийнято соборне рішення, яке є обов'язковим для виконання всіма вірними Українській православній церкві (МП). Це стосується і єпископату, і духовенства, і мирян. У цьому рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому "об'єднавчому соборі" ніхто з нас не може", - сказав він.

За словами Антонія, якщо це рішення порушать деякі єпископи, то це розцінять як "канонічне порушення".

"Все, що йде врозріз з канонічними правилами і тими рішеннями, які прийняті Українською православною церквою, буде розцінене як канонічне порушення, за яким йтиме відповідне дисциплінарне стягнення", - сказав Антоній.

На питання, в чому полягатиме дисциплінарне стягнення і чи може воно бути у вигляді заборони на служіння, митрополит УПЦ МП сказав:

"Рішення прийме священний синод відповідно до церковних канонічних правил".

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Згодом Вселенський патріархат повідомив, що об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.

Теми: церкватомосРосія
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