В УПЦ МП розповіли, як покарають архієреїв за участь в об'єднавчому соборі
Українська православна церква Московського патріархату вирішила не брати участі в об'єднавчому соборі, а тих, хто туди піде, – покарає.
Про це заявивши митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ в Facebook.
"Нашою церквою було прийнято соборне рішення, яке є обов'язковим для виконання всіма вірними Українській православній церкві (МП). Це стосується і єпископату, і духовенства, і мирян. У цьому рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому "об'єднавчому соборі" ніхто з нас не може", - сказав він.
За словами Антонія, якщо це рішення порушать деякі єпископи, то це розцінять як "канонічне порушення".
"Все, що йде врозріз з канонічними правилами і тими рішеннями, які прийняті Українською православною церквою, буде розцінене як канонічне порушення, за яким йтиме відповідне дисциплінарне стягнення", - сказав Антоній.
На питання, в чому полягатиме дисциплінарне стягнення і чи може воно бути у вигляді заборони на служіння, митрополит УПЦ МП сказав:
"Рішення прийме священний синод відповідно до церковних канонічних правил".
Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.
Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.
В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.
Згодом Вселенський патріархат повідомив, що об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.