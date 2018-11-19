В УПЦ МП рассказали, как накажут архиереев за участие в объединительном соборе

Украинская православная церковь Московского патриархата решила не принимать участия в объединительном соборе, а тех, кто туда пойдет, – накажет.

Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

"Нашей церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви (МП). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может", - сказал он.

По словам Антония, если это решение нарушат некоторые епископы, то это оценят как "каноническое нарушение".

"Всё, что идёт вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью, будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание", - сказал Антоний.

На вопрос, в чем будет состоять дисциплинарное взыскание и может ли оно быть в виде запрета на служение, митрополит УПЦ МП сказал:

"Решение примет священный синод в соответствии с церковными каноническими правилами".

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Позже Вселенский патриархат сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года.