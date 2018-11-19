Комітет Ради дозволив зняти недоторканність з Березкіна

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генеральної прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата члена депутатської групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.

Таке рішення прийняв регламентний комітет на засіданні 19 листопада.

Комітет дозволив притягнути до кримінальної відповідальності Березкіна. Відносно затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту нардепа комітет вирішив, що звинувачення щодо нього не були достатньо обґрунтовані та вмотивовані, але законні.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Березкін організував схему розкрадання коштів державного "Ощадбанку". Зокрема, під його керівництвом, у змові зі службовцями банку, холдинг нардепа заволодів 20 мільйонами доларів.

Луценко заявив, що кредит холдинг отримав за фіктивною заставою. Позичальник запропонував як заставу договір про поставку тропічної олії, чого насправді не було.

Генпрокурор пояснив, що злочином є не сам факт кредиту, а підробка документів для його отримання та непогашення. Водночас, за словами Луценка, найближчі родичі нардепа отримали кошти на таку ж суму, які згодом повернулися на їхні власні рахунки в банку.

Також Луценко заявив, що за ці кошти нардеп придбав право власності на майновий комплекс, який знаходиться на території Чорноморська.

Раніше повідомлялося, що отримані активи вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання поставки тропічної олії і використали для придбання корпоративних прав підприємства.

Ці корпоративні права потім розподілили між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

За словами керівника САП Назара Холодницького, донька Березкіна не виходить на зв'язок і наразі перебуває за кордоном.

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Березкін на комітеті заперечував фіктивність своєї компанії і заявив, що сплачував відсотки за взятим кредитом. Також він заявив, що з 2016 року не є акціонером компанії.

У парламенті 19 листопада спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що ВР готова розглянути подання на Березкіна, як тільки буде відповідне рішення комітету. За регламентом після рішення комітету є 5 днів, щоб внести пропозицію на розгляд у ВР.

7 листопада генпрокурор подав до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту нардепа Станіслава Березкіна.

У справі про привласнення коштів "Ощаду" правоохоронці затримували сина Березкіна Максима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Всі вони вийшли під заставу.

Слідство вважає, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціари "Креативу" у змові з службовцями АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЗМЖ", працівниками ПАТ "Креатив Груп" і ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство" заволоділи 20 млн доларів.

Банк уклав з "Креативом" договір на 20 млн кредиту, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на 7 мільйонів.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив", про яке повідомило слідство.

Його підозрюють у вчинені злочинів передбачених ч.3 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Зокрема, за ч.3 ст.27 ККУ Березкін виступає організатором злочину.

У кінці 2016 року повідомлялося, що державний Ощадбанк відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 млн доларів. Всього Березкін і Давидов винні Ощадбанку 300 млн доларів за фіктивними кредитами.