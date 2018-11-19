Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Такое решение принял регламентный комитет на заседании 19 ноября.

Комитет разрешил привлечь к уголовной ответственности Березкина. Однако комитет решил, что обвинения в сторону нардепа не были достаточно обоснованы и мотивированы, поэтому комитет не поддержал задержания и избрания меры пресечения в виде ареста для Березкина.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Березкин организовал схему хищения средств государственного "Ощадбанка". В частности, под его руководством, в сговоре со служащими банка, холдинг нардепа завладел 20 миллионами долларов.

Луценко заявил, что кредит холдинг получил по фиктивному залогу. Заемщик предложил в качестве залога договор о поставке тропического масла, чего в действительности не было.

Генпрокурор пояснил, что преступлением является не сам факт кредита, а подделка документов для его получения и непогашение. Однако, по словам Луценко, ближайшие родственники нардепа получили средства на такую ​​же сумму.

Полученные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения поставки тропического масла и использовали их для приобретения корпоративных прав предприятия.

Эти корпоративные права затем распределили между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, дочь Березкина не выходит на связь и сейчас находится за границей.

Березкин на комитете отрицал фиктивность своей компании и заявил, что платил проценты по взятому кредиту. Также он заявил, что с 2016 года не является акционером компании.

В парламенте 19 ноября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ВР готова рассмотреть представление на Березкина, как только будет соответствующее решение комитета. По регламенту после решения комитета есть 5 дней, чтобы внести предложение на рассмотрение в ВР.