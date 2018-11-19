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Комитет Рады позволил снять неприкосновенность с Березкина

Понедельник, 19 ноября 2018, 15:07
Комитет Рады позволил снять неприкосновенность с Березкина

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Такое решение принял регламентный комитет на заседании 19 ноября.

Комитет разрешил привлечь к уголовной ответственности Березкина. Относительно задержания и избрания меры пресечения в виде ареста нардепа комитет решил, что обвинения в сторону нардепа не были достаточно обоснованы и мотивированы, но законны.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Березкин организовал схему хищения средств государственного "Ощадбанка". В частности, под его руководством, в сговоре со служащими банка, холдинг нардепа завладел 20 миллионами долларов.

Луценко заявил, что кредит холдинг получил по фиктивному залогу. Заемщик предложил в качестве залога договор о поставке тропического масла, чего в действительности не было.

Генпрокурор пояснил, что преступлением является не сам факт кредита, а подделка документов для его получения и непогашение. Однако, по словам Луценко, ближайшие родственники нардепа получили средства на такую ​​же сумму, которые впоследствии вернулись на их счета в банке.

Также Луценко заявил, что за эти средства нардеп приобрел право собственности на имущественный комплекс, который находится на территории Черноморска.

Ранее сообщалось, что полученные активы вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения поставки тропического масла и использовали их для приобретения корпоративных прав предприятия.

Эти корпоративные права затем распределили между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, дочь Березкина не выходит на связь и сейчас находится за границей.

Березкин на комитете отрицал фиктивность своей компании и заявил, что платил проценты по взятому кредиту. Также он заявил, что с 2016 года не является акционером компании.

 
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В парламенте 19 ноября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ВР готова рассмотреть представление на Березкина, как только будет соответствующее решение комитета. По регламенту после решения комитета есть 5 дней, чтобы внести предложение на рассмотрение в ВР.

7 ноября генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств "Ощадбанка" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года - январе 2014 года бенефициары "Креатива" в сговоре со служащими АО "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство" завладели 20 млн долларов.

Банк заключил с "Креатив" договор на 20 млн кредита, хотя имеется обеспечение позволяло выдать кредит на 7 млн.

Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив", о котором сообщило следствие.

Действия нардепа имели признаки преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

В частности, по ч.3 ст.27 УКУ Березкин выступает организатором преступления.

В конце 2016 года сообщалось, что государственный Ощадбанк отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны Ощадбанку 300 млн долларов по фиктивным кредитам.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Раданеприкосновенность
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