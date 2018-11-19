Годар відмовився їхати в Росію через ув’язнення Сенцова

Французький режисер Жан-Люк Годар відмовився приїхати в Росію через незаконне ув'язнення на території РФ українського кінорежисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє Francetvinfo з посиланням на заяву Товариства французьких кінорежисерів.

Годара запросили відвідати Ермітаж в Санкт-Петербурзі, але він відмовився через ув'язнення Сенцова в Росії.

"Яким би не було моє дружнє ставлення до російського народу, я не маю права відвідувати Ермітаж в цей час", - написав Годар.

Годар в тексті звернувся до Димитрія Озеркова директора відділу сучасного мистецтва Ермітажу.

Крім того кіножурнал So film опублікував відповідь Годара на запрошення росіян.

ФОТО: SO FILM

Ще в серпні режисери Жан-Люк Годар та Кен Лоуч, закликали звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

У листопаді десятки діячів культури Франції та інших країн виступили з відкритим листом, в якому закликали лідерів країн Заходу вплинути на Кремль, щоб домогтися звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Серед них також був Годар.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.