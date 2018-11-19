Годар отказался ехать в Россию из-за заключения Сенцова – СМИ

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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:22

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за незаконного заключения на территории РФ украинского кинорежиссёра Олега Сенцова. 

Об этом сообщает Francetvinfo со ссылкой на заявление Общества французских кинорежиссеров.

Годара пригласили посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге, но он отказался из-за заключения режиссера Олега Сенцова в России.

"Я не имею права посещать Эрмитаж в это время, какое бы ни было мое дружеское отношение к русскому народу", - написал Годар.

Годар в тексте обратился к Димитрию Озеркову, директору отдела современного искусства Эрмитажа.

Еще в августе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, призвали освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В ноябре десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Среди них также был Годар.

Украинская правда
Темы: Франция Сенцов
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