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Годар отказался ехать в Россию из-за заключения Сенцова

Понедельник, 19 ноября 2018, 15:22

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за незаконного заключения на территории РФ украинского кинорежиссёра Олега Сенцова. 

Об этом сообщает Francetvinfo со ссылкой на заявление Общества французских кинорежиссеров.

Годара пригласили посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге, но он отказался из-за заключения режиссера Олега Сенцова в России.

"Я не имею права посещать Эрмитаж в это время, какое бы ни было мое дружеское отношение к русскому народу", - написал Годар.

Годар в тексте обратился к Димитрию Озеркову, директору отдела современного искусства Эрмитажа.

Кроме того киножурнал So film опубликовал ответ Годара директору отдела современного искусства Эрмитажа.

 
фото: So film

Еще в августе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, призвали освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В ноябре десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Среди них также был Годар.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Украинская правда
Темы: ФранцияСенцов
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