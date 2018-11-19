Російські найманці поскаржилися в міжнародний суд на своє начальство

Бойовики російських приватних військових компаній та ветерани збройних сил і бойових дій попросили Міжнародний кримінальний суд порушити справу проти організаторів ПВК.

Про це повідомляє російське "Радіо Свобода" з посиланням на голову комітету Загальноросійського офіцерського зібрання Євгена Шабаєва.

Росіяни скаржаться, що організатори ПВК нібито вводять їх в оману.

За словами Шабаєва, в липні 2018 року бойовики зверталися до Адміністрації президента з пропозицією легалізувати ПВК, але отримали відповідь з Міноборони, в якому організацію і діяльність приватних військових компаній в Росії назвали антиконституційними.

Як випливає зі звернення до суду, бойовики вважають, що їх "позбавляють правового статусу навмисно, через що вони не тільки не отримують належної ветеранам реабілітаційної та економічної підтримки з боку держави, а й переслідуються за законом про найманство".

Росіяни, які поскаржилися до суду, стверджують, що з найманцями укладають договори, "юридично неспроможні, що не регламентують роботу в умовах бойових дій".

"Фактично цивільних осіб вводять в оману і вивозять з країни постійного проживання з метою незаконного використання у військових цілях", – вважають підписанти.

Вони кажуть, що "ситуація не змінюється протягом вже трьох років", і просять порушити кримінальну справу за "насильницьке зникнення людей".

Бойовики також просять застосувати індивідуальну кримінальну відповідальність до організаторів згаданих ПВОК, їх власників і осіб, які надають їм організаційну, логістичну, військово-технічну та іншу підтримку.

Представники російських приватних військових і охоронних компаній та їхні родичі повідомляють про причетність до бойових дій в Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки.

З фінансуванням найвідомішої "приватної військової компанії Вагнера" ​​пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна.

Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".

Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" ​​Дмитра Уткіна з Іваннікова.

Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".

Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.