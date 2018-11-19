Російські найманці поскаржилися в міжнародний суд на своє начальство
Бойовики російських приватних військових компаній та ветерани збройних сил і бойових дій попросили Міжнародний кримінальний суд порушити справу проти організаторів ПВК.
Про це повідомляє російське "Радіо Свобода" з посиланням на голову комітету Загальноросійського офіцерського зібрання Євгена Шабаєва.
Росіяни скаржаться, що організатори ПВК нібито вводять їх в оману.
За словами Шабаєва, в липні 2018 року бойовики зверталися до Адміністрації президента з пропозицією легалізувати ПВК, але отримали відповідь з Міноборони, в якому організацію і діяльність приватних військових компаній в Росії назвали антиконституційними.
Як випливає зі звернення до суду, бойовики вважають, що їх "позбавляють правового статусу навмисно, через що вони не тільки не отримують належної ветеранам реабілітаційної та економічної підтримки з боку держави, а й переслідуються за законом про найманство".
Росіяни, які поскаржилися до суду, стверджують, що з найманцями укладають договори, "юридично неспроможні, що не регламентують роботу в умовах бойових дій".
"Фактично цивільних осіб вводять в оману і вивозять з країни постійного проживання з метою незаконного використання у військових цілях", – вважають підписанти.
Вони кажуть, що "ситуація не змінюється протягом вже трьох років", і просять порушити кримінальну справу за "насильницьке зникнення людей".
Бойовики також просять застосувати індивідуальну кримінальну відповідальність до організаторів згаданих ПВОК, їх власників і осіб, які надають їм організаційну, логістичну, військово-технічну та іншу підтримку.
Представники російських приватних військових і охоронних компаній та їхні родичі повідомляють про причетність до бойових дій в Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки.
З фінансуванням найвідомішої "приватної військової компанії Вагнера" пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна.
Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.
Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".
Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.
У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" Дмитра Уткіна з Іваннікова.
Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".
Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.