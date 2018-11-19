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Российские наемники пожаловались в международный суд на свое начальство

Понедельник, 19 ноября 2018, 17:25

Боевики российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий попросили Международный уголовный суд возбудить дело против организаторов ЧВК.

Об этом сообщает российское "Радио Свобода" со ссылкой на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева.

Россияне жалуются, что организаторы ПВК якобы вводят их в заблуждение.

По словам Шабаева, в июле 2018 года боевики обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.

Как следует из обращения в суд, боевики считают, что их "лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве".

Пожаловавшиеся в суд россияне утверждают, что  с наемниками заключают договоры, "юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий".

"Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях", – считают подписанты.

Они говорят, что "ситуация не меняется на протяжении уже трех лет", и просят возбудить уголовное дело за "насильственное исчезновение людей".

Боевики также просят применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку.

Представители российских частных военных и охранных компаний и их родственники сообщают о причастности к боевым действиям в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки.

Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

С финансированием самой известной "частной военной компании Вагнера" связывают Евгения Пригожина, российского бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Ранее выяснилось, что наемниками "Вагнера" в Луганской области руководил офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников "Андрей Иванович", который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

В июне СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера "ЧВК Вагнера" ​​Дмитрия Уткина с Иванниковым.

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Кроме того, бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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