Российские наемники пожаловались в международный суд на свое начальство

Боевики российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий попросили Международный уголовный суд возбудить дело против организаторов ЧВК.

Об этом сообщает российское "Радио Свобода" со ссылкой на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева.

По его словам, в июле 2018 года боевики обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.

Как следует из обращения в суд, боевики считают, что их "лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве".

Пожаловавшиеся в суд россияне утверждают, что с наемниками заключают договоры, "юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий".

"Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях", – считают подписанты.

Они говорят, что "ситуация не меняется на протяжении уже трех лет", и просят возбудить уголовное дело за "насильственное исчезновение людей".

Боевики также просят применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку.

Представители российских частных военных и охранных компаний и их родственники сообщают о причастности к боевым действиям в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки.

Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

С финансированием самой известной "частной военной компании Вагнера" связывают Евгения Пригожина, российского бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Ранее выяснилось, что наемниками "Вагнера" в Луганской области руководил офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников "Андрей Иванович", который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

В июне СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера "ЧВК Вагнера" ​​Дмитрия Уткина с Иванниковым.

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Кроме того, бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.