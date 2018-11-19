Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

День на Донбасі: бойовики посилили тиск, застосували заборонену зброю

Понеділок, 19 листопада 2018, 17:42

Упродовж поточної доби окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

За його даними, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке та Гнутове.

Зазначається, що по оборонних укріпленнях наших військ неподалік Жолобка противник стріляв ще й з мінометів калібру 82 та 120 мм. Таку ж зброю російські загарбники застосували у районі Чермалика.

При цьому в штабі наголосили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Як повідомлялося, під час бойових дій на сході України 19 листопада поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

18 листопада на Донбасі бойовики відкривали вогонь 8 разів, втрат серед українських військових не було.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: