День на Донбасі: бойовики посилили тиск, застосували заборонену зброю

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Понеділок, 19 листопада 2018, 18:42

Упродовж поточної доби окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

За його даними, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке та Гнутове.

Зазначається, що по оборонних укріпленнях наших військ неподалік Жолобка противник стріляв ще й з мінометів калібру 82 та 120 мм. Таку ж зброю російські загарбники застосували у районі Чермалика.

При цьому в штабі наголосили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Як повідомлялося, під час бойових дій на сході України 19 листопада поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

18 листопада на Донбасі бойовики відкривали вогонь 8 разів, втрат серед українських військових не було.

Українська правда
Теми: Донбас ООС
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