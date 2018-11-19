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День на Донбассе: боевики усилили натиск, применили запрещенное оружие

Понедельник, 19 ноября 2018, 17:42

В течение текущих суток оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По его данным, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободный, Майское, Степное, Березовое, Новотроицкое и Гнутово.

Отмечается, что по оборонным укреплениям наших войск неподалеку Желобки противник стрелял еще и из минометов калибра 82 и 120 мм. Такие же минометы российские захватчики применили в районе Чермалыка.

При этом в штабе отметили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

Как сообщалось, во время боевых действий на востоке Украины 19 ноября ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

18 ноября на Донбассе боевики открывали огонь 8 раз, потерь среди украинских военных не было.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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