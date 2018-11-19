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ПА НАТО виступає за чітку перспективу членства для України

Понеділок, 19 листопада 2018, 19:25
ПА НАТО виступає за чітку перспективу членства для України

Парламентська асамблея НАТО виступає за надання Україні чіткої перспективи членства у Альянсі.

Про це йдеться у спеціальному звіті Парламентської асамблеї НАТО "Протидія російським гібридним загрозам: оновлення", повідомляє "Укрінформ".

"Грузії, Україні та Молдові, а також країнам Західних Балкан слід дати чітку перспективу членства як у НАТО, так і в ЄС. Їх прийняття має ґрунтуватися виключно на втіленні критеріїв членства", - йдеться у звіті.

У документі також міститься заклик до вирішення проблем "сірих зон" у Східній Європі.

"Аби обмежити простір для російської гібридної війни, повинна бути вирішена проблема "сірих зон" у Східній Європі. Залишаючи країни Східної Європи у невизначеності, ми заохочуватимемо подальшу російську агресію та напруженість у відносинах із Заходом", - стверджує автор звіту, депутат верхньої палати парламенту Великої Британії Лорд Джоплінг.

Раніше держави-члени Парламентської Асамблеї НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми.

Українська делегація під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО презентувала чергову доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.

Також делегація передала партнерам з ПА НАТО дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії - діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).

Теми: НАТОУкраїна
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