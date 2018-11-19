ПА НАТО выступает за четкую перспективу членства для Украины

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Понедельник, 19 ноября 2018, 20:25

Парламентская ассамблея НАТО выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в Альянсе.

Об этом говорится в специальном отчете Парламентской ассамблеи НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", сообщает "Укринформ".

"Грузии, Украине и Молдове, а также странам Западных Балкан следует дать четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их принятие должно основываться исключительно на воплощении критериев членства", - говорится в отчете.

В документе также содержится призыв к решению проблем "серых зон" в Восточной Европе.

"Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, должна быть решена проблема "серых зон" в Восточной Европе. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом", - утверждает автор отчета, депутат верхней палаты парламента Великобритании Лорд Джоплинг.

Ранее государства-члены Парламентской Ассамблеи НАТО осудили вмешательство России в выборы и референдумы.

Украинская делегация во время заседания Парламентской Ассамблеи НАТО представила очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Также делегация передала партнерам по ПА НАТО два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний (ЧВК).

Темы: НАТО Украина
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