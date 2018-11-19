Брат кандидата з РФ на пост глави Інтерполу представляє Україну в ОБСЄ – ЗМІ

Прокопчук Ігор Васильович, молодший рідний брат кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Васильовича Прокопчука, вже 8,5 років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Ігор Прокопчук в цілому перебуває у закордонному відрядженні 10,5 років, до свого призначення в Відень був послом України в Литві.

"Офіційні органи, причетні до призначення Прокопчука-молодшого до Відня, поки коментарів не дають. Однак, за даними DT.UA, інформація про родинні зв'язки Ігоря Прокопчука та Олександра Прокопчука на поточний момент перевіряється. Хоча викликає здивування, що така перевірка не була проведена раніше, під час призначення дипломата на високий державний пост", - йдеться в матеріалі.

Журналісти уточнюють, що багато хто з колег відзначає помітну зовнішню схожість Ігоря та Олександра Прокопчуків і обидва Прокопчука закінчили Київський державний університет ім.Т.Шевченка. У біографії Ігоря Прокопчука, що розміщена на сайті диппредставництва, зазначено, що народився він у Житомирській області. Вікіпедія батьківщиною Олександра Прокопчука називає Україну, а місцем початку кар'єри – Житомирський обком комсомолу.

"Колеги характеризують Прокопчука-молодшого як висококласного професіонала, обізнаного і дисциплінованого, не схильного публічно обговорювати свої політичні переконання. При цьому колеги не помічали за ним проросійських поглядів і стверджують, що Ігоря Прокопчука цінують і поважають як в ОБСЄ (у Відні), так і в центральному апараті МЗС. За свідченням українських дипломатів, він сумлінно відстоює інтереси України в ОБСЄ. Однак у його колег викликало здивування те, що його діти ще не так давно (уже в розпал російсько-української війни) відвідували школу при посольстві РФ", - пише видання.

У той же час співрозмовники видання підкреслюють, що після всіх необхідних перевірок необхідно приймати зважені рішення. Історія Прокопчука показує, як тісно раніше були пов'язані Україна і Росія.

"Україна має бути пильна під час призначень, але і обережна під час прийняття рішень про звільнення, щоб не втратити професіоналів і щирих патріотів, чиєю єдиною "темною плямою на біографії" можуть виявитися родичі за кордоном", - заявив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.