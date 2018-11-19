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Брат кандидата из РФ на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ – СМИ

Понедельник, 19 ноября 2018, 22:01
Брат кандидата из РФ на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ – СМИ

Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Игорь Прокопчук в целом находится в заграничной командировке 10,5 лет, до своего назначения в Вену был послом Украины в Литве.

"Официальные органы, причастные к назначению Прокопчука-младшего в Вену, пока комментариев не дают. Однако, по данным DT.UA, информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука на текущий момент проверяется. Хотя вызывает удивление, что такая проверка не была проведена ранее, при назначении дипломата на высокий государственный пост", - говорится в материале.

Журналисты уточняют, что многие из коллег отмечают заметную внешнюю схожесть Игоря и Александра Прокопчуков и оба Прокопчука закончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко. В биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области. Википедия родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры - Житомирский обком комсомола.

"Коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, знающего и дисциплинированного, не подверженного публично обсуждать свои политические убеждения. При этом коллеги не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в ОБСЕ (в Вене), так и в центральном аппарате МИД. По свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ. Однако у его коллег вызвало удивление то, что его дети еще не так давно (уже в разгар российско-украинской войны) посещали школу при посольстве РФ", - пишет издание.

В то же время собеседники подчеркивают, что после всех необходимых проверок необходимо принимать взвешенные решения. История Прокопчука показывает, как тесно ранее были связаны Украина и Россия.

"Украина должна быть внимательна во время назначений, но и осторожна при принятии решений об увольнении, чтобы не потерять профессионалов и истинных патриотов, чьим единственным темным пятном на биографии "могут оказаться родственники за границей", - заявил один из собеседников.

Напомним, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Темы: ИнтерполОБСЕУкраинаРосcия
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