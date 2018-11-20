Сенатори США закликали голосувати проти призначення росіянина головою Інтерполу

Чотири сенатора США закликають президента Дональда Трампа і Генасамблею Інтерполу виступити проти призначення російського генерал-майора Олександра Прокопчука главою Міжнародної організації кримінальної поліції.

Спільна заява республіканців Марко Рубіо і Роджера Уікера та демократів Джина Шахіна і Кріса Кунса опублікована на сайті Уікера.

"Обрання новим президентом Інтерполу генерал-майора Олександра Прокопчука – це все одно що зробити лисицю відповідальною за курник", - йдеться в заяві.

Сенатори нагадують, що "Росія регулярно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів".

"Олександр Прокопчук особисто був залучений в цю стратегію залякування, яка в кінцевому рахунку має на меті послабити демократичні інститути і зміцнити авторитарний режим Путіна", - йдеться в заяві.

Сенатори впевнені – якщо президентом Генасамблеї Інтерполу оберуть Прокопчука, то він буде і далі "зловживати червоними повідомленнями Інтерполу і блокувати зусилля з проведення значущих реформ".

"Крім того, потенційний доступ, який він отримає до конфіденційних даних правоохоронних органів, зміцнить здатність Кремля переслідувати критиків, які живуть за межами Росії, і допоможе іншим авторитарним режимам, які прагнуть зробити те ж саме. З цих причин ми закликаємо всіх 192 членів... голосувати проти Прокопчука", - йдеться в заяві.

Сенатори закликали адміністрацію президента США використовувати свій голос і вплив, щоб не допустити обрання Прокопчука.

Нагадаємо, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.