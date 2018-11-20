Сенаторы США призвали голосовать против назначения россиянина главой Интерпола

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Вторник, 20 ноября 2018, 09:32

Четыре сенатора США призывают президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против назначения российского генерал-майора Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.

Совместное заявление республиканцев Марко Рубио, Роджера Уикера и демократов Джина Шахина и Криса Кунса опубликовано на сайте Уикера.

"Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука это все равно что сделать лису ответственной за курятник", - говорится в заявлении.

Сенаторы напоминают, что "Россия регулярно злоупотребляет Интерполом с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

"Александр Прокопчук лично был вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном счете стремится ослабить демократические институты и укрепить авторитарный режим Путина", - говорится в заявлении.

Сенаторы уверены – если президентом Генассамблеи Интерпола будет избран Прокопчук, то он будет и дальше "злоупотреблять красными уведомлениями Интерпола и блокировать усилия по проведению значимых реформ".

"Кроме того, потенциальный доступ, который он получит к конфиденциальным данным правоохранительных органов, укрепит способность Кремля преследовать критиков, живущих за пределами России, и поможет другим авторитарным режимам, которые стремятся сделать то же самое. По этим причинам мы призываем всех 192 членов… голосовать против Прокопчука", - говорится в заявлении.

Сенаторы призвали администрацию президента США использовать свой голос и влияние, чтобы не допустить избрания Прокопчука.

Напомним, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Украинская правда
Темы: США Интерпол Росcия
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