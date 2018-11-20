Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У парламенті Молдови готують відмову від використання російської мови

Вівторок, 20 листопада 2018, 11:34

У парламенті Молдови зареєстрували законопроект, який зобов'язує всіх депутатів знати державну мову і використовувати її в роботі.

Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, законопроект зареєстрували депутати Ліберальної партії.

Законопроект забороняє балотуватися в парламент громадянам, які не володіють румунською мовою.

Законопроект також пропонує не перекладати законопроекти російською мовою та зобов'язати депутатів виступати в парламенті тільки державною мовою.

У разі прийняття законопроекту юридичній комісії парламенту буде доручено розробити механізм перевірки знання депутатами мови.

Автори законопроекту пояснюють ініціативу рішеннями Конституційного суду про визнання верховенства Декларації незалежності над Конституцією, у якій румунська названа державною мовою, та про визнання "застарілим" закону "Про функціонування мов".

У пояснювальній записці мовиться, оскільки КС визнав застарілим закон, то немає необхідності зберігати і статус російської мови - "офіційної мови СРСР".

На перекладі законопроектів на російську мову планують заощадити 1,5 млн леїв (2,4 млн грн) на рік.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваРосіямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Молдова
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: