У парламенті Молдови готують відмову від використання російської мови

У парламенті Молдови зареєстрували законопроект, який зобов'язує всіх депутатів знати державну мову і використовувати її в роботі.

Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, законопроект зареєстрували депутати Ліберальної партії.

Законопроект забороняє балотуватися в парламент громадянам, які не володіють румунською мовою.

Законопроект також пропонує не перекладати законопроекти російською мовою та зобов'язати депутатів виступати в парламенті тільки державною мовою.

У разі прийняття законопроекту юридичній комісії парламенту буде доручено розробити механізм перевірки знання депутатами мови.

Автори законопроекту пояснюють ініціативу рішеннями Конституційного суду про визнання верховенства Декларації незалежності над Конституцією, у якій румунська названа державною мовою, та про визнання "застарілим" закону "Про функціонування мов".

У пояснювальній записці мовиться, оскільки КС визнав застарілим закон, то немає необхідності зберігати і статус російської мови - "офіційної мови СРСР".

На перекладі законопроектів на російську мову планують заощадити 1,5 млн леїв (2,4 млн грн) на рік.

Європейська правда