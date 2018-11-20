У парламенті Молдови готують відмову від використання російської мови
У парламенті Молдови зареєстрували законопроект, який зобов'язує всіх депутатів знати державну мову і використовувати її в роботі.
Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, законопроект зареєстрували депутати Ліберальної партії.
Законопроект забороняє балотуватися в парламент громадянам, які не володіють румунською мовою.
Законопроект також пропонує не перекладати законопроекти російською мовою та зобов'язати депутатів виступати в парламенті тільки державною мовою.
У разі прийняття законопроекту юридичній комісії парламенту буде доручено розробити механізм перевірки знання депутатами мови.
Автори законопроекту пояснюють ініціативу рішеннями Конституційного суду про визнання верховенства Декларації незалежності над Конституцією, у якій румунська названа державною мовою, та про визнання "застарілим" закону "Про функціонування мов".
У пояснювальній записці мовиться, оскільки КС визнав застарілим закон, то немає необхідності зберігати і статус російської мови - "офіційної мови СРСР".
На перекладі законопроектів на російську мову планують заощадити 1,5 млн леїв (2,4 млн грн) на рік.