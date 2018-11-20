В парламенте Молдовы готовят отказ от использования русского языка

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, обязывающий всех депутатов знать государственный язык и использовать его в работе.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, законопроект зарегистрировали депутаты Либеральной партии.

Законопроект запрещает баллотироваться в парламент гражданам, которые не владеют румынским языком.

Законопроект также предлагает не переводить законопроекты на русский и обязать депутатов выступать в парламенте только на государственном языке.

В случае принятия законопроекта юридической комиссии парламента будет поручено разработать механизм проверки знания депутатами языка.

Авторы законопроекта объясняют инициативу решениями Конституционного суда о признании верховенства Декларации независимости над Конституцией, в которой румынский назван государственным языком, и о признании "устаревшим" закона "О функционировании языков".

В пояснительной записке говорится, что поскольку КС признал устаревшим закон, то нет необходимости сохранять и статус русского языка - "официального языка СССР".

На переводе законопроектов на русский язык планируют сэкономить 1,5 млн леев (2,4 млн грн) в год.

Европейская правда