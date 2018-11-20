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У Путіна відреагували на заклик сенаторів не обирати головою Інтерполу росіянина

Вівторок, 20 листопада 2018, 12:16
У Путіна відреагували на заклик сенаторів не обирати головою Інтерполу росіянина

Кремль розцінює як "втручання" у вибори президента Інтерполу заклик сенаторів США не голосувати за кандидатуру генерал-майор російської поліції Олександра Прокопчука.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

"Напевно, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось наочний прояв", - сказав Пєсков.

Він додав, що сам листа сенаторів не бачив, але вважає їх дії тиском.  

"Але, втім, будуть вибори, давайте дочекаємося результатів", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Чотири сенатора США закликали президента Дональда Трампа і Генасамблею Інтерполу виступити проти призначення російського генерал-майора Прокопчука главою Міжнародної організації кримінальної поліції.

Теми: РосіяІнтерполСША
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