У Путіна відреагували на заклик сенаторів не обирати головою Інтерполу росіянина
Кремль розцінює як "втручання" у вибори президента Інтерполу заклик сенаторів США не голосувати за кандидатуру генерал-майор російської поліції Олександра Прокопчука.
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.
"Напевно, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось наочний прояв", - сказав Пєсков.
Він додав, що сам листа сенаторів не бачив, але вважає їх дії тиском.
"Але, втім, будуть вибори, давайте дочекаємося результатів", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.
Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.
Чотири сенатора США закликали президента Дональда Трампа і Генасамблею Інтерполу виступити проти призначення російського генерал-майора Прокопчука главою Міжнародної організації кримінальної поліції.