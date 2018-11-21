Савченко залишиться під арештом – Апеляційний суд

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Середа, 21 листопада 2018, 10:49

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Шевченківського райсуду Києва про продовження до 23 грудня терміну арешту народного депутата Надії Савченко.

На засіданні 20 листопада суд відмовив у задоволенні апеляції захисту, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Олександр Шадрін.

Савченко підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

На даний час вона та її адвокати знайомляться з матеріалами так званої "справи Савченко – Рубана", розслідування якої було завершено 1 серпня.

25 вересня Шевченківський суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обмеження для них термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 25 календарними днями.

Адвокат керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана Валентин Рибін уже завершив ознайомлення з матеріалами справи, про що 30 серпня повідомив слідство.

Савченко перебуває під вартою з 23 березня 2018 року.

22 березня Верховна Рада підтримала подання генпрокурора Юрія Луценка і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.

Теми: Савченко Надія
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