Савченко останется под арестом – Апелляционный суд

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева о продлении до 23 декабря срока ареста народного депутата Надежды Савченко.

На заседании 20 ноября суд отказал в удовлетворении апелляции защите, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Шадрин.

Савченко подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

В настоящее время она и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко – Рубана", расследование которого было завершено 1 августа.

25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.