За засекречену конфіскацію $1,5 млрд Януковича візьметься ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду заяву Центру протидії корупції щодо засекречення вироку, яким було конфісковано 1,5 млрд доларів екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

Про це у блозі на "Українській правді" повідомила виконавчий директор ЦПК Дар'я Каленюк.

"Ми вважаємо незаконними засекречення всього тексту вироку суду та вимагаємо ці рішення скасувати, а сам вирок оприлюднити у Єдиному реєстрі судових рішень, як того вимагає закон", – пише Каленюк.

Активісти вважають, що вирок засекретили, "щоб приховати, як вкрали ці 1,5 млрд доларів за часів Януковича і хто з нинішніх та екс-високопосадовців був співучасником цього злочину".

У ЦПК підкреслюють, що в українських судах були змушені відмовитись від позова до генпрокурора Юрій Луценка, а за позовом до прокурора Костянтина Кулика, який засекретив вирок, провадження не відкрили.

Українські судді наполягали, що ЦПК не є стороною у кримінальному провадженні.

Не погодившись із такими висновками, активісти звернулись до ЄСПЛ.

"Ми сподіваємось, що розгляд справи у Європейському суді з прав людини дозволить розкрити таємницю про те, хто з угруповання Януковича організував та здійснив крадіжку 1,5 млрд доларів, конфіскованих Луценком", – зазначає директорка ЦПК.

Водночас, як повідомляє "Судовий репортер", Національне антикорупційне бюро через засекречення вироку завело справу проти Генпрокуратури.

Провадження зареєстровано 18 вересня 2018 року за зловживання владою.

Справу порушили за ухвалою суду: поскаржилась одна з фірм, з якої стягнули кошти.

Як відомо, 28 березня Краматорський міський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.

Через місяць рішення набуло чинності, бо його, за словами генпрокурора, ніхто не оскаржував в апеляційній судовій інстанції.

23 жовтня 2017 року громадська організація "Центр протидії корупції" подала позов проти генерального прокурора Юрія Луценка, Військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, Державної судової адміністрації та ДП "Інформаційні судові системи".

ЦПК назвав обґрунтованість засекречення сумнівною, вимагав скасувати низку рішень, якими було засекречено вирок суду, та оприлюднити його в Єдиному реєстрі судових рішень.

Цим же вироком Краматорський міськсуд затвердив угоду зі слідством колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна. На думку ЦПК, прокурори уклали угоду з "відбувайлом", який не міг дати покази та свідчення, на підставі яких здійснили спецконфіскацію.

Про секретний вирок та його зміст читайте в матеріалі УП "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка"