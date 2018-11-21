За засекреченную конфискации $1,5 млрд Януковича возьмется ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление Центра противодействия коррупции по засекречиванию приговора, которым было конфисковано 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

"Мы считаем незаконными засекречивания всего текста приговора суда и требуем эти решения отменить, а сам приговор обнародовать в Едином реестре судебных решений, как того требует закон", – пишет Каленюк.

Активисты считают, что приговор засекретили, "чтобы скрыть, как украли эти 1,5 млрд долларов при Януковиче и кто из нынешних и экс-чиновников был соучастником этого преступления".

В ЦПК подчеркивают, что в украинских судах были вынуждены отказаться от иска к генпрокурору Юрий Луценко, а по иску к прокурору Константину Кулику, который засекретил приговор, производство не открыли.

Украинские судьи настаивали, что ЦПК не является стороной в уголовном производстве.

Не согласившись с такими выводами, активисты обратились в ЕСПЧ.

"Мы надеемся, что рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека позволит раскрыть тайну о том, кто из группировки Януковича организовал и осуществил кражу 1,5 млрд долларов, конфискованных Луценко", – отмечает директор ЦПК.

В то же время, как сообщает "Судебный репортер", Национальное антикоррупционное бюро из-за засекречивания приговора завело дело против Генпрокуратуры.

Производство зарегистрировано 18 сентября 2018 года за злоупотребление властью.

Дело возбудили по решению суда: пожаловалась одна из фирм, с которой взыскали средства.

Как известно, 28 марта Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.



Через месяц решение вступило в силу, так как его, по словам генпрокурора, никто не оспаривал в апелляционной судебной инстанции.



23 октября 2017 общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала иск против генерального прокурора Юрия Луценко, Военного прокурора сил АТО Константина Кулика, Государственной судебной администрации и ГП "Информационные судебные системы".



ЦПК назвал обоснованность засекречивания сомнительной и требовал отменить ряд решений, которыми был засекречен приговор суда, и обнародовать его в Едином реестре судебных решений.



Этим же приговором Краматорский горсуд утвердил сделку со следствием бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина.

Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины экс-президенту Януковичу помогла компания ICU, основательницей которой была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Генпрокуратура говорила, что решение засекретить приговор было связано прежде всего с интересами следствия.

О секретном приговоре и его содержании читайте в материале УП "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко"