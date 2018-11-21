Клімкін став на захист постпреда України при ОБСЄ Прокопчука

2378 переглядів
Середа, 21 листопада 2018, 20:29

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловився на підтримку постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука, чий рідний брат працює на російську розвідку і мало не став президентом Інтерполу.

Свою позицію Клімкін оприлюднив у Facebook.

Міністр закордонних справ запевнив, що Ігор Прокопчук є патріотом України незважаючи на родинні зв’язки.

"Класно, що у нас в дипломатичній службі є такі патріоти як Ігор Прокопчук. Я ніколи не розумів закидів на предмет того, що родинні зв’язки є якимось чином мірилом порядності. Важлива особиста позиція та внесок, відданість Україні та патріотизм. Ігор саме такий, ви це зрозумієте", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, Ігор Прокопчук є молодшим рідним братом ветерана російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександра Прокопчука, який був одним з кандидатів на посаду голови Інтерполу.

За даними українських правоохоронців, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Українська правда
Теми: ОБСЄ Україна Клімкін скандал
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ зафіксувала біля окупованого Луганська "Гради", "Жаби" і нове озброєння 20 листопада 2018, 13:51
МЗС прокоментувало родинні зв’язки постпреда України при ОБСЄ з кандидатом РФ на пост глави Інтерполу 20 листопада 2018, 06:37
Брат кандидата з РФ на пост глави Інтерполу представляє Україну в ОБСЄ – ЗМІ 19 листопада 2018, 23:01
Усі новини
Головні новини
Російський омбудсмен розповів про стан Сенцова
Посол України в США каже про продовження інформаційної атаки на нього
У Росії обстріляли "Отряди Путіна"
Від 500 гривень: лоукостер SkyUp запустив продажі квитків по Україні
Усі новини
інфографіка

Українська Повстанська Армія в картинках

Досвід

Як це – відсидіти за самооборону