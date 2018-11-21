Клімкін став на захист постпреда України при ОБСЄ Прокопчука

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловився на підтримку постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука, чий рідний брат працює на російську розвідку і мало не став президентом Інтерполу.

Свою позицію Клімкін оприлюднив у Facebook.

Міністр закордонних справ запевнив, що Ігор Прокопчук є патріотом України незважаючи на родинні зв’язки.

"Класно, що у нас в дипломатичній службі є такі патріоти як Ігор Прокопчук. Я ніколи не розумів закидів на предмет того, що родинні зв’язки є якимось чином мірилом порядності. Важлива особиста позиція та внесок, відданість Україні та патріотизм. Ігор саме такий, ви це зрозумієте", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, Ігор Прокопчук є молодшим рідним братом ветерана російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександра Прокопчука, який був одним з кандидатів на посаду голови Інтерполу.

За даними українських правоохоронців, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.