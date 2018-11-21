Климкин стал на защиту постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

Министр иностранных дел Павел Климкин высказался в поддержку постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, чей родной брат работает на российскую разведку и чуть не стал президентом Интерпола.

Свою позицию Климкин обнародовал в Facebook.

Министр иностранных дел заверил, что Игорь Прокопчук является патриотом Украины, несмотря на родственные связи.

"Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - подчеркнул Климкин.

Напомним, Игорь Прокопчук является младшим родным братом ветерана российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александра Прокопчука, который был одним из кандидатов на пост главы Интерпола.

По данным украинских правоохранителей, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.