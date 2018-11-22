У БПП назвали бюджет-2019 найскладнішим за всю історію

Державний бюджет 2019 року буде вкрай складним через те, що настав час виконувати зовнішні фінансові зобов’язання, повертати гроші, які брали понад 10 років тому.

Про це заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Максим Курячий в ток-шоу на каналі "Прямий" у середу ввечері.

"Бюджет 2019 року буде вкрай складним, одним із найскладніших бюджетів за всю історію України", – сказав він.

"Чому? Тому, що в 2019 році припадає пік виплат за зовнішніми міжнародними фінансовими зобов’язаннями, які були взяті 15 і 10 років тому назад. Брали Азаров, Тимошенко – вони про це вже не згадують, а віддавати зараз в 2019-му", – пояснив Курячий.

"Так от, в бюджеті на 2019-й закладені 459 мільярдів гривень на повернення цих зовнішніх зобов’язань. Де ці кошти? Куди вони ділися? А нам віддавати в 2019 році!", – додав соратник чинного президента Петра Порошенка.

Але, за його словами, "країна має жити" – і в бюджеті буде закладено "ще й принципові моменти задля розвитку економіки".

Бюджетний комітет рекомендував ухвалити доопрацьований Міністерством фінансів до другого читання проект бюджету на 2019 рік.

Відповідний законопроект депутати розглянуть уже 22 листопада.

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