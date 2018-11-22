МЗС РФ вважає, що США втрутилися у вибори глави Інтерполу

У міністерстві закордонних справ РФ вважають, що Вашингтон грубо втручався у вибори президента Міжнародної організації кримінальної поліції, щоб не допустити обрання на цю посаду кандидата від Росії.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише російський ТАСС.

"Передвиборчий період супроводжувався просто безпрецедентною кампанією дезінформації, тиску, наклепу. Вона була розгорнута, на жаль, з подачі США проти кандидата на цю посаду від Росії", - сказала Захарова.

За її словами, Вашингтон відкрито став на шлях недопущення обрання російського представника главою Інтерполу.

У той же час 21 листопада прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає результати виборів глави Інтерполу легітимними, хто вони й проходили під тиском.

"На виборах переміг кандидат з Південної Кореї, ми шкодуємо, що це не наш кандидат, але, тим не менше, немає ніяких підстав не погоджуватися з цими результатами виборів", - сказав він.

Пєсков також додав, що вибори проходили "в атмосфері безпрецедентного тиску", але свідчень про їх нелегітимність немає.

"Шкода, звичайно, що не перемiг наш кандидат, але з іншого боку, якщо неупереджено подивитися на ряд заяв з ряду країн напередодні виборів, то, звичайно, тиск чинився сильний, це очевидно", - заявив Пєсков.

21 листопада новим главою Інтерполу став південнокореєць Кім Чен Ян — він очолюватиме організацію наступні два роки.

На посаду голови Інтерполу претендував ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна заявляла, що розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.