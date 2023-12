Не росіянин: президентом Інтерполу став Кім Чен Ян з Кореї

Новим президентом Інтерполу обрали Кім Чен Яна з Південної Кореї.

Про це повідомляє сайт Інтерполу.

"Делегати, присутні на Генеральній асамблеї Інтерполу, обрали Кім Чен Яна з Республіки Корея новим президентом Організації", - йдеться в повідомленні.

"Наш світ сьогодні стикається з безпрецедентними змінами, які становлять величезні проблеми для суспільної безпеки і збереження. Щоб подолати їх, нам потрібне чітке бачення: нам потрібно побудувати міст до майбутнього", - заявив новий глава Інтерполу.

Кім Чен Ян очолюватиме організацію два наступні роки.

