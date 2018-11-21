Не росіянин: президентом Інтерполу став Кім Чен Ян з Кореї

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Середа, 21 листопада 2018, 09:30

Новим президентом Інтерполу обрали Кім Чен Яна з Південної Кореї.

Про це повідомляє сайт Інтерполу. 

"Делегати, присутні на Генеральній асамблеї Інтерполу, обрали Кім Чен Яна з Республіки Корея новим президентом Організації", - йдеться в повідомленні.  

 

"Наш світ сьогодні стикається з безпрецедентними змінами, які становлять величезні проблеми для суспільної безпеки і збереження. Щоб подолати їх, нам потрібне чітке бачення: нам потрібно побудувати міст до майбутнього", - заявив новий глава Інтерполу.

Кім Чен Ян очолюватиме організацію два наступні роки.

Нагадаємо, попередній керівник Мен Хунвей подав у відставку після того, як у вересні його затримала влада Китаю за підозрою в корупції.

На посаду голови Інтерполу претендував ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна заявляла, що розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Литва також пригрозила виходом з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Чотири сенатора США закликали президента Дональда Трампа і Генасамблею Інтерполу виступити проти призначення російського генерал-майора Олександра Прокопчука главою Міжнародної організації кримінальної поліції.

Українська правда
Теми: Інтерпол
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