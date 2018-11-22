МИД РФ считает, что США вмешались в выборы главы Интерпола

В министерстве иностранных дел РФ считают, что Вашингтон грубо вмешивался в выборы президента Международной организации уголовной полиции, чтобы не допустить избрания на данную должность кандидата от России.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет российский ТАСС.

"Предвыборный период сопровождался просто беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она была развернута, к сожалению, с подачи США против кандидата на эту должность от России", - сказала Захарова.

По ее словам, Вашингтон открыто стал на путь недопущения избрания российского представителя главой Интерпола.

В то же время 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает результат выборов главы Интерпола следствием давления.

"На выборах победил кандидат из Южной Кореи, мы сожалеем, что это не наш кандидат, но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов", - сказал он.

Песков также добавил, что выборы проходили "в атмосфере беспрецедентного давления", но свидетельств их нелегитимности нет.

"Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно", - заявил Песков.

21 ноября новым главой Интерпола стал южнокореец Ким Чен Ян – он будет возглавлять организацию следующие два года.

На должность главы Интерпола претендовал ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина заявила, что рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.