КС одобрил курс Украины в ЕС и НАТО

Конституционный суд признал конституционным закрепление в Конституции курса Украины на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" со ссылкой на представителя президента в Верховной Раде Ирину Луценко.

По ее словам, Конституционный суд дал положительное заключение по конституционным изменениям в части интеграции в ЕС и НАТО.

"Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство - 14 судей КС. Поэтому, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале", - сказала Луценко.

В пресс-службе Конституционного суда эту информацию пока не комментируют, отметив, что когда будет официальное заключение, его опубликуют.

20 сентября в Верховной Раде приняли решение о включении в повестку дня 9-й сессии парламента и передачи в Конституционный суд проекта закона №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.

Как сообщалось, на пресс-конференции 28 февраля президент Петр Порошенко предложил закрепить в Конституции курс на евро- и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Стремление к членству в ЕС и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле Конституции", - заявил Порошенко.

Вскоре Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.

4 сентября в Верховной Раде обнародовали текст президентского законопроектао внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.