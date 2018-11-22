Смерть прикордонника не зупиняє контрабандистів: на хабарі затримали голову сільради

Голова сільської ради намагався підкупити прикордонника у Рахівському районі Закарпаття.

Про це інформує 22 листопада прес-служба Державної прикордонної служби.

48-річний житель Рахівського району пропонував хабар у 500 доларів США прикордоннику відділу прикордонної служби "Ділове". Силовики затримали чоловіка на гарячому.

Зазначається, що за вказану суму чоловік очікував дозволу від прикордонного наряду на незаконне переміщення через річку Тиса, по якій проходить державний кордон, партії тютюнових виробів до Румунії.

"Також попередньо встановлено, що затриманий тісно контактував з угрупованням, чиї дії призвели до смерті прикордонника Вадима Березенського. Крім того, йому могла належати частина тютюнових виробів, затримана того дня", – зазначають також прикордонники.

Прикордонник зазначають, що ділянка державного кордону з Румунією у межах Закарпатської області залишається найактивнішою щодо спроб контрабанди тютюнових виробів.

Як повідомлялося, вночі 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили начальника прикордонного відділу "Ділове" Вадима Березенського.



Від отриманих травм Березенський помер, не приходячи до тями.

Водій з місця події втік, згодом його особу було встановлено та затримано співробітниками Нацполіції.