Смерть пограничника не останавливает контрабандистов: на взятке задержан глава сельсовета

Председатель сельского совета пытался подкупить пограничника в Раховском районе Закарпатья.

Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы.

48-летний житель Раховского района предлагал взятку в 500 долларов США пограничнику отдела пограничной службы "Деловое". Силовики задержали мужчину с поличным.

Отмечается, что за указанную сумму мужчина рассчитывал получить разрешение от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.

"Также предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти пограничника Вадима Березенского. Кроме того, ему могла принадлежать часть табачных изделий, задержанная в тот день", - отмечают также пограничники.

Пограничники отмечают, что участок государственной границы с Румынией в пределах Закарпатской области остается активным относительно попыток контрабанды табачных изделий.

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела "Деловое" Вадима Березенского.

От полученных травм Березенский умер, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена и он был задержан сотрудниками Нацполиции.