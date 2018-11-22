Конфлікт з KFC: Майдан не в Будинку профспілок, а в зміні свідомості – Клімкін

Конфлікт на 5-ту річницю революції Гідності в ресторані швидкого харчування KFC у Будинку профспілок у Києві та осуд публічності свідчить про формальну, а не дійсну зміну свідомості українців після Майдану.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

Зокрема, міністр написав, що він і сам прихильник громадянських протестів, але в рамках правового поля, і розуміє емоції активістів, які виступають проти ресторану швидкого харчування KFC у Будинку профспілок, де під час революції 2014 відбулася пожежа.

Клімкін пише, що у таких активістів виникає резонне питання: чому частину вулиці Інститутської перекрито та названо на честь Героїв Небесної Сотні, а Будинок профспілок при цьому до романтичної легенди Майдану чомусь не потрапляє?

"Ми не маємо права звести нашу історію та нашу гідність до нарізки фотографій, перейменувань вулиць, псевдо-душевних постів з нагоди важливих дат, зітхань при словах "Революція Гідності" та таким чином вважати, що ми начебто виконали свій громадянський обов’язок", - вважає Клімкін.

На його думку, події 21 листопада біля Будинку профспілок і реакція на них в соцмережах свідчать про протилежне.

"Коли сьогодні читаєш різкі пости "про відкриття ресторану зі смаженою курятиною в спаленому штабі революції", то мимоволі постає питання: а чи насправді Майдан змінив нашу колективну свідомість, чи просто лишився в нашій формальній пам`яті?", - додав Клімкін.

Як повідомлялося, 21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала 6 активістів.

22 листопада активістів відпустили.

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив, що питання відкриття KFC у Будинку профспілок у Києві слід вирішувати не силою, а законно.

Крищенко додав, що за фактом застосування спецзасобів під час інциденту призначене службове розслідування, матеріали якого передадуть в органи прокуратури.

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