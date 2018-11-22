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Конфликт с KFC: Майдан не в Доме профсоюзов, а в изменении сознания – Климкин

Четверг, 22 ноября 2018, 16:52

Конфликт на 5-ю годовщину революции Достоинства в ресторане быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве и осуждение публичности свидетельствует о формальном, а не действительном изменении сознания украинцев после Майдана.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

В частности, министр написал, что он и сам сторонник гражданских протестов, но в рамках правового поля, и понимает эмоции активистов, выступающих против ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов, где во время революции 2014 года произошел пожар.

Климкин пишет, что у таких активистов возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыта и названа в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом в романтическую легенду Майдана почему-то не попадает?

"Мы не имеем права свести нашу историю и наше достоинство к нарезке фотографий, переименований улиц, псевдо-душевных постов по случаю важных дат, вздохов при словах "Революция Достоинства" и таким образом считать, что мы вроде выполнили свой гражданский долг", - считает Климкин.

По его мнению, события 21 ноября возле Дома профсоюзов и реакция на них в соцсетях свидетельствует об обратном.

"Когда сегодня читаешь резкие посты "об открытии ресторана с жареной курятиной в сожженном штабе революции", то невольно возникает вопрос: а действительно ли Майдан изменил наше коллективное сознание, или просто остался в нашей формальной памяти?", - добавил Климкин.

Как сообщалось, 21 ноября, в 5-ю годовщину начала революции достоинства, на Майдане независимости полиция применила слезоточивый газ и задержала 6 активистов.

22 ноября активистов отпустили.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что вопрос открытия KFC в Доме профсоюзов в Киеве следует решать не силой, а законно.

Крищенко добавил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого передадут в органы прокуратуры.

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Украинская правда
Темы: КлимкинМайданКиев
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