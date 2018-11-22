Новини дня: нові наслідки кермування напідпитку, кадрові рішення по Кабміну та бюджет-2019

В Україні посилили відповідальність за кермування напідпитку, Рада призначила двох та звільнила одного міністра, а депутати збираються ухвалювати бюджет — новини, які обговорювали 22 листопада.

Про кермування напідпитку

Рада посилила відповідальність за кермування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння — тепер за такий проступок накладуть штраф у розмірі від 17 тис грн до 34 тис грн та можуть забрати права на 3 роки. Повторно за ті самі дії каратимуть штрафом у 51 тис грн і забороною на кермування від 2 до 3 років.

Закон почне діяти з січня 2020-го.

Про Раду — тут ціла низка рішень.

Верховна Рада затвердила Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України і призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового Рада звільнили з посади. Раніше він написав заяву про відставку.

Верховна Рада попередньо схвалила законопроект, який затверджує у Конституції курс України в Євросоюз і НАТО.



Ну, і сьогодні депутати планують голосувати за бюджет на 2019 рік. Ніч буде довга.

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